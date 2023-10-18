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        Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:41
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        Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

        Sürücü A.K. ve A.C. gözaltına alındı.

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