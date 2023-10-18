Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 9 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü A.K. ve A.C. gözaltına alındı.