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        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:32
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        Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        C.P. idaresindeki 59 JG 374 plakalı otomobil, Kızılpınar Işıklar mevkiinde K.A. yönetimindeki 34 FHS 975 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü C.P. ile aynı araçtaki Y.E, S.T. ve A.İ. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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