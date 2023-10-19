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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, 59 LR 113 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İbrice Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Malkara'da evinde elektronik sigara ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Malkara ilçesinde evinde elektronik sigara ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında Camiatik Mahallesi'nde belirledikleri eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 88 değişik markalarda elektronik sigara, 416 elektronik sigara tütünü, 346 elektronik sigara likiti, 15 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi.

        Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.

        -Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma ekipleri Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.A'yı durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, 3.60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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