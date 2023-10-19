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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:33
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 13 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 32 gram kokain, 311 gram metamfetamin, 100 sentetik ecza, 53 gram esrar, 410 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 60 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 910 lira ele geçirildi.

        Adreslerde F.E, B.A, T.S, S.Ü, M.Z, M.C.U, V.N, O.E, O.K, G.D, F.B, L.K. ve C.A gözaltına alındı.

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