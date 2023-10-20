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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediyespor maçına odaklandı

        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 7. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:41
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Konyaaltı Belediyespor maçına odaklandı
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 7. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek.

        Aksaray Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarını kazanan Tekirdağ ekibi, Üsküdar Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu, bir haftayı da maç yapmadan geçti.

        Tekirdağ Süleymanpaşa, milli aranın ardından Konyaaltı Belediyespor ile yapacağı maçta galibiyete odaklandı.

        Antrenör Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

        Haftayı puanla tamamlamak istediklerini dile getiren Işık, "3 haftalık milli takım arasını iyi değerlendirdik. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Pazartesi günü Avrupa şampiyonu Konyaltı Belediyespor ile karşılaşacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz. Kendi sahamızda kazanmak adına mücadelemizi en üst düzeyde yapacağız. Ligde ilk devrenin bitmesine 5 maç kaldı. Maçlarda en iyi skorları alarak ilk yarıyı hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Işık, Tekirdağ Süleymanpaşa'nın her zaman üst sıralarda olmak isteyen bir takım olduğunun altını çizdi.

        Oyunculardan Buse Dündar da lige güzel başlangıç yapmalarına rağmen mağlup ayrıldıkları bazı karşılaşmalar için de üzgün olduklarını belirtti.

        Galibiyetle ayrılacaklarına inandıkları bir maça çıkacaklarını söyleyen Dündar, "Bu maçta galibiyet istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Takımın 21 yaşındaki oyuncusu Gizem Yapıcı da milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

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