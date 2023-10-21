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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:15
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde ve otomobillerde arama yapıldı.

        Aramalarda 124 gram eroin, 55 gram esrar, 25 sentetik ecza, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 640 lira ele geçirildi.

        Adreslerde İ.K, E.Y, M.A, K.A, Ö.Ş, N.R. ve A.Ü. gözaltına alındı.

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