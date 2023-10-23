Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Göktaş, şeref defterini imzaladı.

Soytürk ile bir süre görüşen Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına da ziyaretlerde bulunan Göktaş, Rumeli İskelesi'nde bulunan kadın kooperatiflerinin satış noktalarını gezdi. Göktaş, üretici kadınlarla sohbet ederek, ürünleri inceledi.

Ziyaretlerde Göktaş'a, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.