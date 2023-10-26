Şarköy'de şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.
Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.
Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.
Programa, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, Garnizon Komutan Vekili Ersel Olçar, Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın ve okul müdürleri katıldı.
Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.
Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 26 Ekim 2022'de yaşamını yitirmişti.