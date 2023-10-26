Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Şarköy'de şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarköy'de şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

        Şehit öğretmen Alten ve babası için anma programı düzenlendi.

        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

        Programa, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, Garnizon Komutan Vekili Ersel Olçar, Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın ve okul müdürleri katıldı.

        Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

        Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 26 Ekim 2022'de yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
        Tekirdağ'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
        İklim değişikliği insanlar kadar hayvanları da etkiliyor
        İklim değişikliği insanlar kadar hayvanları da etkiliyor
        Tekirdağ'da "Tarımı Tehdit Eden Tehlike Kuraklık" konferansı başladı
        Tekirdağ'da "Tarımı Tehdit Eden Tehlike Kuraklık" konferansı başladı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutukl...
        GÜNCELLEME - Tekirdağ merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutukl...