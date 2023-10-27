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        Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

        Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:47
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        Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Meclis Başkanı Ahmet Özver başkanlığındaki toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Becerik ile meclis üyeleri katıldı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Özver, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal mücadelesi ve zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olduğunu söyledi.

        Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını ifade eden Özver, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık düşüncesi ile inşa edildiğini vurguladı.

        Cumhuriyet'in 100. yılının daha güçlü bir Türkiye için çok anlamlı olduğunu belirten Özver, "Türkiye yüzyılına güçlü bir şekilde gireceğimize kalpten inanıyorum. Türk iş dünyası buna muktedirdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Özver, şöyle devam etti:

        "Ayrıca yaşadığımız yüzyıl içerisinde insanlık dışı eylemlere imza atan, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeksizin savunmasız sivillerin canlarına kast eden, ikinci dünya savaşından bu yana kendi ulusuna soykırım yapıldı diye mağdur rolünü oynayan İsrail'i yaptığı katliamdan dolayı kınıyorum. Bir an önce yanlışından dönmesini temenni ediyorum."

        Konuşmanın ardından Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sinan Beşer, önceki aya ait gelir ve gider raporlarını meclis üyelerine sundu.

        Oda üyesi otel işletmelerinden yapılan fiyat tarifelerinin değişiklik talebinin görüşüldüğü toplantıda, 1 kişilik oda fiyatı 600 liranda, 800 liraya, 2 kişilik oda fiyatı 900 liradan 1400 liraya, 3 kişilik oda fiyatı ise 1200 liradan 1900 liraya oy birliği ile yükseltildi.

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