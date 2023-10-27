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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:13
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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün “hücre yapılanmasında” faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İlçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu V.Z.M, T.E.K. ve T.E.Z. yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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