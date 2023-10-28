Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi sinemaseverlerle buluştu Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Edirne ve Tekirdağ'da ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Edirne ve Tekirdağ'da ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen film Edirne'de sinemaseverlerle buluştu.

Filmi izleyen Cemre Polat, AA muhabirine, filmi çok beğendiğini ve izlerken duygulandığını söyledi.

Filmin Cumhuriyet'in kuruluşunu köşkte çalışan bir ailenin ağzından anlattığını belirten Polat, "Özellikle Atatürk sahnelerinde çok duygulandım. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Minel Irmak da filmi beğendiğini ve herkesin izlemesi gerektiğini belirtti.

Irmak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını aktardı.

Tekirdağ'daki sinemada filmi izleyen Büşra Yılmaz da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan filmi çok beğendiğini ifade etti.

Filmin bazı sahnelerinde çok duygulandığını belirten Yılmaz, "Cumhuriyetin 100. yılındayız, emanetin emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Filmde güzel sahneler vardı. Geçmişten, günümüze ve geleceğe olan bağlantıların güzel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- Filmin konusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği filmi, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir'e köyden bir ziyaretçi gelir.

Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.