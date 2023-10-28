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        Trakya'da yerli ayçiçeği eken çiftçiler kuraklıktan daha az etkilendi

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da ekilen yerli ayçiçeklerini kuraklıktan daha az etkilendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:49
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        Trakya'da yerli ayçiçeği eken çiftçiler kuraklıktan daha az etkilendi
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        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'da ekilen yerli ayçiçeklerini kuraklıktan daha az etkilendiğini söyledi.

        Şahin, AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklığı en çok Trakya'daki çiftçilerin hissettiğini belirtti.

        Ayçiçeğinde yaklaşık yüzde 40 verim kaybı yaşandığını aktaran Şahin, "Kuraklık ve iklim değişikliği ayçiçeğini daha fazla etkiledi. Kalkınma ajansı olarak desteklediğimiz yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının da bu anlamda kuraklık dönemlerinde nasıl bir performans sergileyeceği için noktasında bir gösterge olacaktı bizim için. Çok şükür hem kurak ve susuz bir dönem olmasına rağmen ürettiğimiz ayçiçeği tohumları iyi bir performans sergiledi." dedi.

        Şahin, bu sene Trakya'da 60 bin dekar alanda yerli ayçiçeği ekildiğini hasatta yerli çeşitlerin verim ve yağ oranının diğer çeşitlere göre daha iyi olduğunu vurguladı.

        Yerli çeşitten alınan rekoltenin üreticileri de sevindirdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Yerli ve milli ayçiçeğimizin gerçekten normal zamanlardaki performansı iyiydi. Yerli çeşidin kabullenmesi noktasında tüm Türkiye'de artık bir kanaat oluştu. Diyoruz ki artık biz de yerli ayçiçeği üretebiliriz. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan büyük talep var. Yerli ayçiçek tohumumuzu tescil ettirip bunları oraya satmak istiyoruz."

        - "Tek amacımız pazar payını genişletmek"

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da Trakya'da son 50 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığını aktardı.

        Kuraklığa rağmen tohumda yerinde ıslahın başarıyı getirdiğini belirten Toruk, "Bizim milli tohumların şöyle bir problemi vardı. Türkiye'de hiçbir firma yoktu. Hiçbir çalışma yoktu. Bu nedenle global firmalara bir güven vardı. Geçen sene bizim çalışmamızla global firmaların yanında milli tohumlara da güveni aşıladığımızı iddia ediyoruz biz. Sahada yaptığımız çalışmalarda bütün yıl boyunca hemen hemen bütün verdiğimiz, ektirdiğimiz bölge ve çiftçilerle ziyaret ettik birebir görüştük." diye konuştu.

        Toruk, yerli ayçiçeklerin sektörde önemli bir yol yol aldığını dile getirerek, tohumculukta hızla büyüyeceklerini belirtti.

        Çiftçilerinde yerli ayçiçeği tohumlarına güvendiğinin de arttığını anlatan Toruk, "Nasıl arpada buğday Türk tohumculuğu kendini ispatlayıp kendi kendine yeter hale geldiyse bugün itibarıyla kalkınma ajansımız ve Tarım Bakanlığımızın desteği ile araştırma enstitüsünün ıslahıyla yeni nesil hibrit ayçiçek tohumunda biz sınıfı geçtik artık. Tek amacımız pazar payını genişletmek. Yabancı firmalarla rekabet ederek pazar payımızı maksimum düzeye getirmek." dedi.

        Çiftçi İbrahim Yıldız da yerli ayçiçeğinin kuraklıktan daha az etkilendiğini belirterek, kuraklığa rağmen yerli ayçiçeği verimlerinin sevindirici olduğunu aktardı.

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