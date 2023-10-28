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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yalıkavakspor maçında galibiyete odaklandı

        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:55
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yalıkavakspor maçında galibiyete odaklandı
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        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacak.

        Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine, lige güzel başlangıç yaptıklarını fakat son haflarda alınan mağlubiyetlerin takımın gardını düşürdüğünü belitti.

        İlk yarının bitmesine 4 maç kaldığını, son hafta maçlarından alacakları puanlarla moral bulmak istediklerini dile getiren İrkin, "Yenimahalle ardından, Görele Belediye ve ardından oynayacağımız Eskişehir Anadolu Üniversitesi müsabakalarımız bizim direkt rakibimizi gördüğümüz takımlar. Onlardan hedefimiz üç maçtan iki galibiyetle ayrılmak. Üç maçtan üç galibiyetle ayrılsak çok güzel olur. İlk yarıyı en az kayıpla bitirip ikinci yarıya da bulabileceğimiz sponsorluk destekleriyle ara transfer döneminde alacağımız oyuncularla daha güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

        Taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan İrkin, Tekirdağlı taraftarlardan evlerinde oynadığı maçlarda kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi.

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