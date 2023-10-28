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        Tekirdağ'da Filistin yararına kermes düzenlendi

        Tekirdağ'da İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:47
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        Tekirdağ'da Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Tekirdağ'da İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Hasan Ali Yücel Meydanı'nda, Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi öncülüğünde kentteki STK üyeleri kadınlar stant açtı.

        Yardımsever kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, Filistinlilere ulaştırılacak.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök kermesin açılışında dua yaptırdı.

        Soykök, burada yaptığı konuşmada, Filistin için dua ettiklerini aktararak, ellerinden geldiğince saldırılarda zarar görenlere destek olmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan da her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

        Herkesin elinden geldiğince Filistin için yardım yapmaya çalıştığını aktaran Çalışkan, "İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam devam ediyor. İnsanların vicdanlarını harekete geçirip ne yapabiliriz diye düşünerek bir araya geldik. Kadınlarımız Filistinli kardeşlerimiz için güçlerini birleştirip buradab elde edilen gelirleri bölgeye ulaştıracağız." dedi.

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