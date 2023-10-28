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        Kapaklıspor sahasında Finalspor'u uzatmalarda mağlup etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor sahasında Finalspor'u ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:56
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        Kapaklıspor sahasında Finalspor'u uzatmalarda mağlup etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor sahasında Finalspor'u ağırladı.

        ÇOSB Kapalı Spor Salonunda normal süresi 75-75 berabere biten maçın uzatma dakikalarında ev sahibi ekip 91-89 galip geldi

        Ev sahibi ekip Kapaklıspor Amerikalı forveti Marvin Jefferson'ın elinden bulduğu pota altı sayıları maça hızlı başladı.

        Hücumda oldukça agresif bir oyun sergileyen Kapaklıspor, savunmada aynı özelliğini ortaya koyamayınca boyalı alandan basket yedi.

        İlk çeyrekte her iki takımda başa baş bir mücadele sergiledi ve 20-15 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile 2. çeyreğe gidildi.

        İkinci çeyrekte de konuk ekip Finalspor Deshan Taylor’un elinden bulduğu sayılarla aradaki farkı kapattı ve öne geçti. İkinci çeyrek 42-39 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

        Üçüncü çeyrek kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kapaklıspor’da Troy Franklin üst üste bulduğu üç sayılık isabetler ve asistleri ile takımını oyunda tuttu.

        Baran, Şahin ve Cem’in de katkıları ile rakibine karşı üstünlük sağlayan sarı lacivertli ekip savunmadaki basit hataları ile potasında sayılar gördü ve bu çeyrek 55-55 sona erdi.

        Son çeyrekte karşılıklı üç sayılık isabetler ve boyalı alan basketleri ile her iki takımda galibiyete çok yaklaştı. Normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Kapaklıspor uzatma dakikalarında ev rakibini 91-89 galip yendi.

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