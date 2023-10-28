Tekirdağ'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı

Tekirdağ'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" puzzle oluşturarak, Cumhuriyet Güneşi Marşını söyledi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda 100 öğrenci okul bahçesinde 100 puzzle parçasını bileştirerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" görseli oluşturdu.

Daha sonra öğrenciler puzzle etrafında kalp kareografisi yaptı.

Ardından ay yıldızlı tişört giyen 600 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte Cumhuriyet Güneşi Marşını okudu.

Okul Müdürü Suat Aydın, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları için öğrencilerle anlamlı etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin hepsinin heyecanla çalışma yaptıklarını ifade eden Aydın, "Çocuklar çok severek bu çalışma için hazırlandı. Çalışmaların ardından öğrencilerimiz çok güzel bir gösteri yaptı. Çok güzel bir bazıl oldu. Ortaya çok güzel videolar çıktı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun." dedi.