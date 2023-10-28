Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel billboard çalışması yapıldı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak billboardlar tasarlanarak şehrin dört bir yanına asıldı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak billboardlar tasarlanarak şehrin dört bir yanına asıldı.

Kapaklı Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yılına özel çalışmalar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in ilanı olan 29 Ekim 1923'den 29 Ekim 2023'e kadar yapılan yatırımlar "Yüzyılın Hikayesi" olarak ilçedeki tüm billboardlara asıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti.

"Bu sevincimizi ve coşkumuzu ilçemizde de önemli etkinliklerle kutlayacağız" diyen Çetin, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne geçen 100 yıllık zamanda küllerinden doğan bir milletin yaptığı tüm yatırım ve gelişmeleri ilçemizin farklı noktalarından billboardlara asarak hatırlatmak istedik."ifadelerini kullandı.