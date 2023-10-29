Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında Çorlu'da törenlerle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında Çorlu'da törenlerle kutlandı.
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okunan şiirler sonrası, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Çorlu Kaymakamı Murat Eren'in konuşması sonrası, halk oyunları gösterileri sahnelendi.
Daha sonra okulların ve askeri birliklerin geçişi gerçekleşti.
Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, velileri ve halk katıldı.