Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında Çorlu'da törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında Çorlu'da törenlerle kutlandı.

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okunan şiirler sonrası, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren'in konuşması sonrası, halk oyunları gösterileri sahnelendi.

        Daha sonra okulların ve askeri birliklerin geçişi gerçekleşti.

        Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, velileri ve halk katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel billboard çalışması yapıldı
        Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel billboard çalışması yapıldı
        Tekirdağ'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
        Tekirdağ'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
        Kapaklıspor sahasında Finalspor'u uzatmalarda mağlup etti
        Kapaklıspor sahasında Finalspor'u uzatmalarda mağlup etti
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı
        Tekirdağ'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Tekirdağ'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yalıkavakspor maçında galibiyet...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, Yalıkavakspor maçında galibiyet...