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        Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

        TVF Kadınlar 2. Ligi 3. hafta müsabakasında Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:04
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        Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
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        TVF Kadınlar 2. Ligi 3. hafta müsabakasında Kapaklı Sitespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti

        Kapaklı Sitespor, ÇOSB Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. Yaşında Gururla" yazılı pankat ile çıktı.

        Hakemin ilk düdüğü ile hücumda etkili bir oyun sergileyen Sitespor pasör çaprazları Şafak ve Meltem'in elinden bulduğu smaçlarla maça önde başladı.

        Savunmada rakibi Buse ve Meltem'le bloklayan kırmızı beyazlı ekip etkili oyunu ile ilk seti 25-12 gibi farklı skorla geçti.

        İkinci sette konuk ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımı savunmada iyi mücadele verdi. Çekişmeli geçen setti Kapaklı Sitespor 25-22 önde tamamladı.

        Son sette seyircisinin de desteğini alan ev sahibi ekip Aslıhan, Cansu ve Kardelen'in etkili oyunu ile bu seti de 25-12 gibi farkla önde girdi ve maçı 3-0'lık net skorla tamamladı.

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