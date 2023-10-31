Tekirdağ'da 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 1 kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.Y, B.D, M.Y, Y.S.M. ile A.K. İstanbul'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şarköy ilçesinde 15 Ekim'de, A.A. İstiklal Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.