Çorlu'da 800 fidan toprakla buluştu

Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD), Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle fidan dikti.

ÇİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Kırçuval, yaptığı açıklamada, Önerler Mahallesi'nde belediye tarafından belirlenen alana 800 fidan diktiklerini belirtti.

Dernek olarak sosyal projeler üretmeye devam edeceklerini aktaran Kırçuval, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 800 ağaç fidanını diktik. Dernek olarak, eğitime, sağlığa ve akla gelecek her alana desteklerimiz sürüyor. Bunların yanın sosyal içerikli birçok projeyi de aynı anda yürütüyoruz. Belediyemize ait alana diktiğimiz bu fidanlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak kalacak." ifadelerini kullandı.