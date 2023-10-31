Tekirdağ'da su kuyusu açmak için yapılan sondajdan çıkan gaz TPAO ekiplerince incelendi Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde su kuyusu açmak için yapılan sondaj sırasında çıkan gazın incelenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlileri inceleme yaptı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde su kuyusu açmak için yapılan sondaj sırasında çıkan gazın incelenmesi amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) görevlileri inceleme yaptı.

Mahallede meyve ağaçlarının sulanması için başlatılan çalışmada yaklaşık 135 metre derinliğe inildiğinde sondaj bacasından gaz gelmeye başladığı iddia edildi.

Mahalle muhtarı Ali Altıntaş, alanda inceleme yapılması için durumu yetkililere bildirdi. TPAO görevlileri söz konusu alanda inceleme yaparak, sondaj bacasında ölçüm yaptı.

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, AA muhabirine, bir haftadır sondaj bacasından gaz geldiğini söyledi.

TPAO görevlilerinin alanda ölçüm yaptıklarını belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"6-7 gündür bu şekilde gaz geliyor. Kötü bir kokusu da var. Biz bunun kesilmediğini görünce durumu ilettik. Ekipler gerekli çalışmaları yaptı. Gazın ne olduğu yapılan çalışmalar sonucu belli olacak. Bir kaç gün sonra kesilecek mi veya hep böyle devam mı edecek? Bilmiyoruz. Burada gerekli önlemlerin alınması gerekiyor."