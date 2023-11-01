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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:06
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'da 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, işyeri ve 2 evde arama yaptı.

        Aramalarda, 150 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin makaron, elektrikli sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu ele geçirilen otomobilde 4 zanlı gözaltına alındı

        Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K, U.C.E, U.C.A. ve F.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında 50 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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