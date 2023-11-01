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        Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:09
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        Tekirdağ'da Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı.

        Vali Recep Soytürk, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda, suyun Tekirdağ'ın önemli sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

        Yaz aylarında özellikle yazlıklarda içme suyunda yoğun kullanım olduğunu ifade eden Soytürk, "Devlet Su İşleri olarak birçok gölet yapmışız. İçme suyu göletti yapmışız. Yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor ama bölgesel sıkıntılar yaşıyoruz. Sulama ile ilgili çalışmalar var. Geçen Tarım Bakanımız da geldi, konuştuk, projelerin hayata geçmesini, bir an önce bitirilmesini istiyoruz. İçme suyuyla ilgili ya da sulama suyuyla ilgili ne kadar çok iş yapılsa o kadar değer. Çünkü geleceğimiz biraz ona bağlı." dedi.

        Konuşmaların ardından Meriç-Ergene Havzası taşkın yönetim planı gelişmeleri, Meriç-Ergene Havzası kuraklık yönetim planı, Meriç-Ergene Havzası havza yönetim planları takip sonuçları, su verimliliği seferberliği konularında kurum yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

        Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, belediyelerden yetkililer ve kurum müdürleri katıldı.

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