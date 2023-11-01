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        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

        Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:25
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        Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
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        Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Belediye Meydanında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt törende yaptığı konuşmada, ilçeye değer katmak için çalıştıklarını söyledi.

        İlçedeki sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunları gösterileri sergilendi.

        Törene, Çorlu Kaymakamı Murat eren, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

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