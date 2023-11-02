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        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi bir İncil ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:57
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        Tekirdağ'da tarihi İncil ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi bir İncil ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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