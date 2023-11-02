Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.