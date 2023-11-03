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        Tekirdağ'da "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversite'sinde (NKÜ) "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:40
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        Tekirdağ'da "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversite'sinde (NKÜ) "100. Yılında Çizgilerle Cumhuriyet" sergisi açıldı.

        Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ve mezun öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet konulu resimler çizdi.

        Araştırma Görevlisi Bige Gürses'in koordinesinde öğrencilerin çizdiği 65 resmin yer aldığı sergi, fakülte binasında 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Gürses, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde anlamlı bir çalışma yapmak istediklerini söyledi.

        Öğrencilerin çok güzel eserler ortaya çıkarttığını ifade eden Gürses, "Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait fotoğraf arşivlerinden seçilen görsellerin, kağıt üzerine grafik kalem tekniğiyle ve özgün bir estetik anlayışla yeniden yorumlandığı bir sergi sunduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen, yaratıcılığın ve görsel anlatım becerilerinin ortaya konulduğu sergide, 47 öğrencinin eseri bulunuyor. Çizgisel desen çalışmalarından oluşan toplam 65 eser bulunuyor." dedi.

        Gürses, mezun olan öğrencilerinde memleketlerinden çizdikleri resimleri sergiye gönderdiğini aktararak, sergiyi gezen herkesin eserleri beğeniyle izleyeceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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