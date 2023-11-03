Tekirdağ'da çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde ve evde arama yaptı.

Aramada, 106 şişe farklı markalarda gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol, 26 litre kaçak içki, 13 bin 148 tane farklı markalarda içki şişelerine ait etiket, 1280 şişe kapak jelatini ve 36 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.