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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Büyük Önder Atatürk'ün kara tahta önündeki fotoğrafını ahşaba işledi

        TekirdağNamık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta önündeki fotoğrafını gravür tekniğiyle ahşaba işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:51
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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Büyük Önder Atatürk'ün kara tahta önündeki fotoğrafını ahşaba işledi
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        TekirdağNamık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kara tahta önündeki fotoğrafını gravür tekniğiyle ahşaba işledi.

        Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Araştırma görevlisi Enis Malik Duran'ın koordinesinde gravür çalışması gerçekleştirdi.

        Tekirdağ'ı 23 Ağustos 1928'de ziyaret eden Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez uyguladığı kentte kara tahta önündeki fotoğrafı öğrenciler tarafından baskı tekniğiyle ahşaba uygulandı.

        Atatürk gravürü baskısı Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen törenle akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Duran, törende yaptığı konuşmada, gravürün 2 metreye 1,5 metre boyutlarıyla Türkiye'de yapılan en büyük Atatürk gravürü olma niteliği taşıdığını söyledi.

        Büyük Önder'in Türk alfabesinin ilk kez Tekirdağ'da uyguladığı için bu anlamlı fotoğrafı gravür haline getirmeyi düşündüklerini ifade ederek, "Öğrencilerle yaptığımız çalışması sonucu ortaya çok güzel bir eser çıktı. Hem Tekirdağ için hem de Cumhuriyet'in 100. yılında bölüm olarak güzel çalışmaya imza attık." dedi.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına üniversite olarak devam ettiklerini aktardı.

        Programa, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar gravürü inceledi.

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