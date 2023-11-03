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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Tekirdağ'dan yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Tekirdağ Şubesince Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:49
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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Tekirdağ'dan yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Tekirdağ Şubesince Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        İHH'nın öncülüğünde bir araya gelen STK'ler ve vatandaşlar, Valilik önünde toplandı.

        Katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        İsrail'i kınamak için yola çıkacaklarını ifade eden Çalışkan, "Dünyaya fesat yayan ABD üstlerini protesto etmek için dünyayı uyandırmak için yola çıkıyoruz. Türkiye'de bütün illerden İncirlik Üssü'ne gidiyoruz. Bizim derdimiz sadece Filistin değil, sadece derdimiz ülkemiz değil, dünyayı özgürleştirmek istiyoruz. Bu konvoyun bir işe yaramayacağını düşünenler Mavi Marmara'nın etkisini hatırlasınlar. Mavi Marmara ile İsrail'den kurtulduk." dedi.

        Çalışkan, hiç bir mazlum için din, dil, ırk ayrımı yapmadıklarını aktararak, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        İslam ülkelerinin harekete geçmesini istediklerini belirten Çalışkan, "Orta Doğu'nun kalbinden Siyonizmi söküp atmak için konvoyumuzla yolumuza devam edeceğiz. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından araçlar İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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