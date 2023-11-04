Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Roman ailelerin çocuklarına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Roman ailelerin çocuklarına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye özellikle kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve meslek edindirme faliyetlerine devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, kadınlara yönelik meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimleri organize ederken, öğrencilere yönelik etüt ve akademik destek çalışmalarının yanı sıra akıl ve zeka oyunları gibi aktivitelerle katkı veriyor.

Bu kapsamda Aydoğdu İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerini ağırlayan merkezde, çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yaptı.

Öğrenciler, etkinliklerle hem sosyalleşme hem de bilgilerini geliştirme fırsatı buluyor.