Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atıyor

Tekirdağ'da engelli çocuklar katıldıkları yüzme kursunda sosyalleşerek, mutluluğa kulaç atma imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kış kurslarına katılan 25 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli zaman geçirerek engelleri aşıyor.

Çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hem özgüven kazanıyor hem de sosyalleşiyor.

İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların yüzmeyle hayata tutunduklarını söyledi.

Yüzmenin özel çocukların hayatını değiştirdiğini ifade eden Bulut, "Yaz kurslarının ardından kış kurslarıyla da özel çocuklarımıza yüzme öğretmeye devam ediyoruz. Özellikle hafta sonu daha yoğun oluyor. Hafta içi daha sakin, bireysel çalışmalarımız oluyor. Herkesi yüzmek için kursumuza bekliyoruz. Kursa gelen çocuklar zamanla daha sosyal oluyorlar. Havuza girmeye dahi korkan çocuklar oluyor ama ısrar edince onlar da yüzme öğreniyor." dedi.

Bulut, yüzmenin engelli çocuklara çok iyi gelen bir spor olduğunu aktararak, yüzmeye devam eden çocukların özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

Oğlunu kursa getiren Büşra Dolay da çocuğunun yüzmeyle tanıştıktan sonra sudan keyif almaya başladığını belirterek, "Oğlum havuza, denize tek başına giremiyordu. Sudan korkuyordu ama Anıl hocamız zamanla ona suyu sevdirdi. Şimdi tek başına havuzda yüzebiliyor. Yüzerek sürekli kendisini geliştiriyor." diye konuştu.