Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atıyor

        Tekirdağ'da engelli çocuklar katıldıkları yüzme kursunda sosyalleşerek, mutluluğa kulaç atma imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da engelli çocuklar katıldıkları yüzme kursunda sosyalleşerek, mutluluğa kulaç atma imkanı buluyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kış kurslarına katılan 25 özel çocuk, yüzme antrenörleriyle havuzda keyifli zaman geçirerek engelleri aşıyor.

        Çocuklar, aldıkları yüzme eğitimiyle hem özgüven kazanıyor hem de sosyalleşiyor.

        İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların yüzmeyle hayata tutunduklarını söyledi.

        Yüzmenin özel çocukların hayatını değiştirdiğini ifade eden Bulut, "Yaz kurslarının ardından kış kurslarıyla da özel çocuklarımıza yüzme öğretmeye devam ediyoruz. Özellikle hafta sonu daha yoğun oluyor. Hafta içi daha sakin, bireysel çalışmalarımız oluyor. Herkesi yüzmek için kursumuza bekliyoruz. Kursa gelen çocuklar zamanla daha sosyal oluyorlar. Havuza girmeye dahi korkan çocuklar oluyor ama ısrar edince onlar da yüzme öğreniyor." dedi.

        Bulut, yüzmenin engelli çocuklara çok iyi gelen bir spor olduğunu aktararak, yüzmeye devam eden çocukların özgüvenlerinin arttığını dile getirdi.

        Oğlunu kursa getiren Büşra Dolay da çocuğunun yüzmeyle tanıştıktan sonra sudan keyif almaya başladığını belirterek, "Oğlum havuza, denize tek başına giremiyordu. Sudan korkuyordu ama Anıl hocamız zamanla ona suyu sevdirdi. Şimdi tek başına havuzda yüzebiliyor. Yüzerek sürekli kendisini geliştiriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne...
        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne...