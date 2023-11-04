Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında yağıştan korunmaya çalıştı.

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