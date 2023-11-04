Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 gol 1 kırmızı var!
        5 gol 1 kırmızı var!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Trabzonspor attı, faul kararı verildi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atıyor
        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atıyor
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor
        Tekirdağ'da Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor