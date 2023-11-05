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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:22
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.G. ve F.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında 6 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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