Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.G. ve F.D'yi durdurdu.

Üst aramasında 6 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.B'yi durdurdu.

Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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