Tekirdağ Valisi Soytürk Şarköy'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve protokol tarafından karşılanan Soytürk, kaymakamlık makamında Helvacı'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra İlçe Belediye Başkan Vekili Zekeriya Güven'i ziyaret eden Soytürk, Güven'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti.
İlçedeki zeytin üreticilerini de ziyaret eden Soytürk, vatandaşların sorun ve beklentilerini dinledi, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
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