Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Banarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Çalışmaları inceleyen Uzunlar'a AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve İlçe Başkanı Şirzat Filiz eşlik etti.

- Hayrabolu ilçesinde silajlık sorgum hasadı yapıldı

Hayrabolu ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında silajlık sorgum hasat töreni düzenlendi.

Karababa Mahallesi'ndeki törene katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde 4 bin 500 dekar alanda sorgum yetiştirildiğini belirtti.

Kuraklıkla mücadelede silajlık diğer yemlere göre sorgum bitkisinin daha az su tükettiğini aktaran Öcal, "Kurak bölgelerde, sulamanın kısıtlı veya mümkün olmadığı alanlarda az su kullanılarak aynı verimi alabileceğiniz, kuraklığa dayanıklı sorgum bitkisinin mısıra alternatif olarak yetiştirilmesini istedik. Su bizim öncelikli konularımız arasındadır. Hayvan yetiştiricilerimizin silajlık sorgumu önemseyerek yem üretimlerine destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Programa, İlçe Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başol ve üreticiler katıldı.