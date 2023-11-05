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        Tekirdağ'da asayiş

        Ergene ilçesinde 159 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 101 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:00
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Ergene ilçesinde 159 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 101 kilogram tütün ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada 159 bin makaron, 101 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        İkamette bulunan İ.U, M.P. ve Z.U'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan zanlılar gözaltına alındı

        Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Timleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.Ş.D, E.S. ve B.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında 15 gram eroin ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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