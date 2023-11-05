Tekirdağ'da asayiş Ergene ilçesinde 159 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 101 kilogram tütün ele geçirildi.

Ergene ilçesinde 159 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 101 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada 159 bin makaron, 101 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İkamette bulunan İ.U, M.P. ve Z.U'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Uyuşturucuyla yakalanan zanlılar gözaltına alındı

Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Timleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.Ş.D, E.S. ve B.K'yi durdurdu.

Üst aramasında 15 gram eroin ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.