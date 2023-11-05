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        Tekirdağ'da 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:18
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        Tekirdağ'da 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi.

        Zafer Mahallesi'ndeki Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festivalde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından getirilen kanatlı hayvanlar ilgi çekti.

        Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Necmi Acar, yaptığı açıklamada, festivalin uluslararası nitelikte olduğunu söyledi.

        Festivalde bin kanatlı hayvanın yer aldığını belirten Acar, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, ayrıca Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılımcılarımız var. Bin güvercin ve kanatlı hayvan burada dereceye girmek için yarıştı." dedi.

        Acar, festivalde kanatlı hayvanların 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getirdi.

        Öte yandan festivalde atmaca ve kartal da ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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