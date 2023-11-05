Tekirdağ'da 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi.

Zafer Mahallesi'ndeki Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festivalde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından getirilen kanatlı hayvanlar ilgi çekti.

Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Necmi Acar, yaptığı açıklamada, festivalin uluslararası nitelikte olduğunu söyledi.

Festivalde bin kanatlı hayvanın yer aldığını belirten Acar, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, ayrıca Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılımcılarımız var. Bin güvercin ve kanatlı hayvan burada dereceye girmek için yarıştı." dedi.

Acar, festivalde kanatlı hayvanların 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu dile getirdi.

Öte yandan festivalde atmaca ve kartal da ilgi gördü.