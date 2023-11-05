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        Futbol: Bölgesel Amatör Lig

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi evinde Lüleburgazspor'u 9 - 0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:27
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        Futbol: Bölgesel Amatör Lig
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, kendi evinde Lüleburgazspor’u 9 - 0 yendi.

        Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında Lüleburgazspor’u ağırlayan Çorluspor 1947, ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, 4 gol de bu yarıda bularak karşılaşmayı 9-0 kazandı.

        Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine, güzel oyun ve net bir skorla müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Taraftara teşekkür eden Gümüş, "Geçen hafta talihsizlik yaşamıştık, bu hafta telafi ettik. 9 golle rakibimizi kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde mağlup ettik. Teknik heyetimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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