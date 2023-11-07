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        Tekirdağ'da oyuncak içerisine gizlenen uyuşturucu hap ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:08
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        Tekirdağ'da oyuncak içerisine gizlenen uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan çocuğun kucağındaki oyuncak içerisinde yapılan aramada 896 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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