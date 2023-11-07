Tekirdağ'da oyuncak içerisine gizlenen uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde bulunan oyuncak içerisinde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan çocuğun kucağındaki oyuncak içerisinde yapılan aramada 896 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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