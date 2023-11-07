Tekirdağ'da çaldıkları motosikleti çalıştıramadıkları için iple çekerek götüren zanlılar yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları motosikleti çalıştıramadıkları için başka motosiklete iple bağlayıp çekerek götüren zanlılar gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları motosikleti çalıştıramadıkları için başka motosiklete iple bağlayıp çekerek götüren zanlılar gözaltına alındı.
Silahtarağa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler motosiklete iple bağlanmış motosikleti çekerek götüren şüpheliyi durdurdu.
İncelemede iple çekilerek götürülen plakası olmayan ve şasi numarası kazınmış motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Zanlıların çalıntı motosikleti çalıştıramadıkları için bu yöntemle götürdükleri anlaşıldı.
Çeşitli suç kayıtları olan S.C. ve C.A. gözaltına alındı.
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