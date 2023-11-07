Tekirdağ'da kaçak tütün ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir otomobilde 298 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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