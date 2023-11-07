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        Tekirdağ'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi başladı

        Tekirdağ'da çiftçiler, beklenen yağışların düşmesinin ardından tarlalarına buğday tohumlarını ekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:13
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        Tekirdağ'da çiftçilerin buğday ekim mesaisi başladı
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        Tekirdağ'da çiftçiler, beklenen yağışların düşmesinin ardından tarlalarına buğday tohumlarını ekiyor.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağmurların çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

        Üreticilerin uzun süre ekim yapmak için yağmurları beklediğini ifade eden Saygı, şöyle konuştu:

        "Yağmurlarla Tekirdağ'da metrekareye 30 kilogram bir yağış düşmüş oldu. Yağmurların ardından zamanı geldiği için buğday ekimleri başladı. Yağmurdan önce kuru toprağa da buğday ekenler oldu. Yağmurlarla birlikte şu an toprak tavında ekim için. İnşallah bu yağmurların devamını bekliyoruz. Şu anda yağmuru konuşmamız biraz erken ama inşallah gelecek aylarda yağmurlar gelirse buğdayda geçmiş sezon yaşadığımız sıkıntımızı atlatacağız."

        Yağcı Mahallesi muhtarı ve çiftçi Mehmet Katırcı da bin dekar alanda ekim yapacağını anlattı.

        Kuraklığın bu yıl bütün üreticileri etkilediğini belirten Katırcı, "Lokal yağmurların yağmasıyla tatmin edici olmasa da kasım ayı geldiği için ekimlerimize başladık. Kışlık ürünlerimiz buğday ve arpanın ekimini yapıyoruz. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Küresel ısınmadan dolayı ülkemizde ve dünyada kuraklık etkili oluyor. Ayçiçek ektiğimiz yerlerimizi bu yıl buğday için hazırladık ve ekime başladık. İnşallah bu yıl yağışlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Bütün çiftçilerimiz için güzel bir yıl olur inşallah. Yağmurun ardından tüm hızıyla ekimlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

        Bu yıl kentte 2 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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