Tekirdağ'da "Roman Eylem Planı Toplantısı" yapıldı

Tekirdağ'da "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Roman vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.