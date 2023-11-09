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        Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:31
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        Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

        Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

        Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

        Sonbahar renklerine bürünen ormanlar, Uçmakdere yolunu kullanan sürücülere de keyifli yolculuk sunuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Sonbaharın güzelliğinin Tekirdağ'da yaşanmaya devam ettiğini belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü görmek isteyenleri daha çok kente çekiyor. Bizde daha çok yaprağını döken ağaçların olduğu ormanlar bulunduğu için sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü yakından görmek mümkün. Ormanlarımızdaki yürüyüş rotalarında yürümek insanlara rahatlık veriyor. O yüzden özellikle hafta sonlarında insanlar kente akın ediyor." diye konuştu.

        Hacıoğlu, kente gelenlerin bölgenin gastronomisinden de faydalandığını aktararak, Tekirdağ'ın her mevsim insanları bölgeye çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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