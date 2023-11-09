Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satılmayacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) işletmeleri ve sosyal tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeyi destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı alındığı belirtildi.

Paylaşımda " Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne ait işletmelerde ve sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünler ve İsrail'e destek verdiği bilinen markalar satılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.