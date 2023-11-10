Tekirdağ'da özel öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

Tekirdağ'da özel öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Tekirdağ Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 54 özel öğrenci, öğretmen Semih Gencay Yeni ve Ahmet Gök ile beraber 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Okul bahçesinde öğrenciler saatler 09.05'i gösteren koreografisi oluşturdu.

Öğretmen Ahmet Gök, yaptığı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlayarak Atatürk'ü anmaya karar verdiklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin Atatürk'e vefa duygularını koreografiyle gösterdiğini ifade eden Gök, öğrencilerin böyle anlamlı bir çalışma yapmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.