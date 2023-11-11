Tekirdağ'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakçeşme Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde ekskavatör yardımıyla kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Bölgede ekskavatör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.