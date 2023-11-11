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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:10
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde bir kişinin etrafa ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adrese giden ekipler, şüpheli A.S.G'nin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        -Bisiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kapaklı ilçesinde bir apartmandan bisiklet çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmandan bisikletlerinin çalındığını fark eden kişiler durumu polise bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından bisikletleri çalan kişilerin M.O.A. ve F.A. olduğunu tespit etti.

        İlçe merkezinde yakalanan zanlılar gözaltına alınırken, bisikletler sahibine teslim edildi.

        -Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.S. ve E.D'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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